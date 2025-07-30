İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Alshaik Zain Elabdin ve Yousef Naser hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan zanlılardan Elabdin’in öğrenci kaydı olduğu ancak okula devam etmediği, Naser’in ise ikamet izinsiz olduğunu belirtildi.

Mahkeme; zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.30 civarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından Mustafa Ruso Caddesi üzerinde şüpheli görülen Alshaik Zain Elabdin’in kullanımındaki ZZH 507 plakalı kiralık araçta yapılan aramada, satışa hazır 9 paket halinde toplam 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis; Lefkoşa ve Girne’de iki ayrı evi bulunan zanlın ikametgahlarında arama yapıldığını kaydetti.

Zanlının Girne’deki evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirten polis, Lefkoşa’daki ikametgahında ise 20 gram hintkeneviri, 5 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 20 miligram ağırlığında beyaz toz madde, hassas tartı cihazı ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 15 bin 500 TL ile 220 Sterlin nakit paranın ele geçirildiğini bildirdi. Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri 50 gram olarak zanlı Naser’den aldığını ve bir kısmını onun yönlendirmesiyle sattığını beyan ettiğini aktardı. Polis; Naser’in de İskele’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis; zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru; bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis; Alshaik Zain Elabdin’in öğrenci kaydı olduğunu ancak okula devam etmediğini; zanlı Naser’in ise ikamet izinsiz olduğunu belirterek, her iki zanlının da tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine

