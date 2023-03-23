Tehlike: 200 milyonluk ilaç 4 yıldır kaldırılmadı

Abdullah SUİÇMEZ

Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deposunda 4 yıl önce ortaya çıkan tarihi geçmiş tonlarca ilacın hala kaldırılmadığı ve imha edilmediği ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlılarının yanı sıra, diyabet hastalarının kullandığı haplar, binlerce paket antibiyotik, öksürük şurubu, kas gevşetici, hatta tavuk ilacı, atıl vaziyetteki binanın her tarafına yayılmış vaziyette.

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli 4 yıl önce yaptığı açıklamada tarihi geçmiş ilaçların 90 kamyonu dolduracak kadar fazla olduğunu belirtmiş ve bunların imha edileceğini açıklamıştı. Pilli’den sonra

3 Sağlık Bakanı değiştiği halde ilaçların olduğu yerde bırakılması büyük bir ihmal olarak görülüyor.

Bina harabeye döndü

Yangın sonucunda kullanılmaz hale gelen Devlet Tahlil Laboratuvarı da kendi haline terk edilmiş vaziyette. Binanın iç ve dış kısımları çökmeye başlaması hiç kimsenin dikkatini çekmiyor.

Bina içindeki elektrikli aletler de sahipsiz bırakılmış, başka birimlere aktarılması veya satılması gibi bir planlama yapılmamış.



Vatandaştan Reşat Akar’a mektup

Devlet Tahlil Laboratuvarı ve ilaç deposunun halini Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a bir mektupla bildiren ve çektiği fotoğrafları da gönderen bir vatandaş, karşılaştığı manzaraya ilişkin tepkisini şöyle dile getirdi:

“Geçen gün araba almak için gitmiş olduğum Lefkoşa’da bir galerinin arkasında kapalı bir bina dikkatimi çekti. Meğer bu bina devlet laboratuvarına aitmiş. Merak edip binanın etrafını gezdim ve gördüklerimi sizinle paylaşmak istedim.

Bu binanın tümünün atık eski ilaçlarla dolu, kapılarının açık olduğunu gördüm.

Tıbbı atık ve ilaçlar kapılardan dışarıya savrulmuş şekilde gördüm. Çok üzüldüm.

Bizler deprem ve doğal afetlerden bahsediyoruz fakat ilaçların binanın dışına verdiği kötü kokusunu fark etmiyoruz.

Bir başka dikkatimi çeken nokta binadan zenci kardeşlerin çıkması oldu. Olası bir yangın çıkması durumunda tüm Lefkoşa’da yaşayan insanlarımızın zehirlenebileceğini ve bir felakete sebep olabileceğini düşünüyorum. Duyarlı bir vatandaş olarak sizinle paylaşmak istedim. KKTC halkı için iyi olacağını ve bir önlem alınmasını sağlayacağınızı düşünüyorum.”



