Ceza alacaklar

Güney Kıbrıs’ta Merkezi Cezaevi’nde işkence sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’la ilgili davada Rum Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, olayla ilgili yargılanan üç gardiyanı suçlu buldu.

Rum basınında yer alan haberlere göre, üç kişiden oluşan mahkeme heyeti, baş sanık Veysi Batur’u “kasten adam öldürme” suçundan, cezaevi çalışanı iki gardiyanı ise "cinayet" kapsamında suçlu buldu.

Mahkeme, Batur’un Tansu Çıdan’a hücresinde iki gün boyunca “korkunç ve akıl almaz” işkence uyguladığını belirledi.

İki gardiyan hakkında ise hukuka aykırı ihmalle ölüme neden olma, görevlerini ihmal etme, koruyucu önlem ve tıbbi destek sağlamama gibi ağır suçlamalar yöneltildi. Üçüncü gardiyan için ise “tedbirsizlik veya tehlikeli eylem sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması değerlendirildi.

Cezalar 13 Ağustos’ta belli olacak

“Politis” haber sitesine göre mahkeme, gardiyanların cezalarının açıklanacağı 13 Ağustos tarihine kadar tutuklu kalmalarına karar verdi.

Olay, 27 Ekim 2022 tarihinde Rum Merkezi Cezaevi’nde meydana gelmiş, 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk mahkum Tansu Çıdan’ın, ağır işkence sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

Dava, gerek Kıbrıs Türk tarafında gerekse uluslararası insan hakları örgütlerinde büyük tepki yaratmıştı.

