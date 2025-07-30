Soruşturma başlatıldı

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen büyük yangında, araçlarında hayatını kaybeden çiftle ilgili cezai soruşturma başlatıldığı haber verildi.

Limasol polisinin konuyla ilgili olarak “Doğal olmayan ölüm davası” araştırması yaptığını yazan Politis gazetesi, Dimitri-Maro Filippidi çiftinin Limasol’a bağlı “Siligu” (Silifke) köyündeki yazlıklarına yaklaşan yangından kaçmaya çalışırken yanlış yola girip alevler içinde kalarak, hayatlarını kaybettiklerini anımsattı.

Bu yolun kapalı olması gerektiğini yazan gazete, çiftin ölümünün cezai soruşturma konusu olduğunu kaydetti.

“Siligu” muhtarı Nikos Arestis’in, çiftin ölümüne ilişkin ifadeye çağrıldığını kaydeden gazete, çiftin köydeki yazlıklarında kaldığını ve yangının başlaması ardından muhtarın da teşvikiyle bölgeyi terk etmeye çalıştığını kaydetti.

Arestis’in köyü boşaltmaları için polisten telefon aldığını ve bölge sakinlerinin köyü terk etmeleri için “Trimiklini-Ay. Mamantos” yolunu kullanmaları yönünde talimat verildiğini yazan gazete, Arestis’in RİK’in sabah kuşağında yaptığı açıklamada, yangının başlaması ardından halkın meydanda toplanması ve bilgilendirilmesi için köyde çanların çalmaya başladığını söylediğini iletti.

Meydana gitmeyen çifti uyarmaları için birilerinin gönderildiğini dile getiren Arestis, birçok kişinin araçlarıyla köyü terk ettiğini kaydetti.

Gazete, çiftin bölgeyi terk etmek için yangına doğru giden kaçış yolunu kullandığını ve aracı “Alasa-Lania” yolunda bir noktada durdurarak, alevler içinde kalarak, yaşamlarını yitirdiklerini belirtti.

Haberde, yetkili kurumların araçların söz konusu yola gidişini yasaklamak için bölgede neden polis olmadığını sormak yerine, yanlış yolu tercih ettikleri için yaşlı çifte sorumluluk atılmasının akıl almaz olduğu da vurgulandı.