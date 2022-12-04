‘Çözümün temel taşı’

Rum Komünist AKEL’in desteklediği bağımsız Cumhurbaşkanı adayı ve eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis Maraş’ı, GaziMağusa Surlar içini, DipKarpaz’ı ve Apostolos Andreas Manastırı’nı gezerek siyasi mesajlar verdi.

Fileleftheros’un “Her şey Mağusa ve Maraş’tan başlamalı aksi halde her şey burada sonlanacak”

Başlıklı haberine göre Mavroyannis’e AKEL eski Genel Sekreteri Andros Kiprianu, partinin “Mağusa Kaza Sekreteri” Hrisanthos Zannettos, kadın kolu POED başkanı Skevi Kukuma ve Merkez Komite üyesi Yannakis Zauras eşlik etti.

Ziyaret çerçevesinde CTP eski genel başkanı Ferdi Sabit Soyer’in de aralarında bulunduğu bir grup Kıbrıslı Türk ile Kıbrıs sorununa dair sohbet de eden Mavroyannis, Mağusa ve Maraş’ın Kıbrıs sorununun çözümünde ‘temel taşı olduğunu’ belirterek “her şey buradan başlamalı çünkü aksi halde her şey burada sonlanacak” ifadesini kullandı.

Müzakereler başlamalı

Mavroyannis “Kıbrıs müzakerelerinin derhal yeniden başlaması ve iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon zemininde çözüm bulunması gerektiği” klasik söylemini tekrarlayarak dünkü ziyaretinin ana hedefini “ülkenin, yeniden kanat açması ve yolunu bulabilmesi için gerekli olanakları verecek bir çözümle yeniden birleştirilmesine vurgu yapmak” sözüyle izah etti.

Andreas Mavroyannis iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyona varılması için ne olması gerektiği konusunda ortak algı var olduğunu da söyledi, Soyer ise Rum yönetimi başkanlığına Mavroyannis’in seçilmesinin ülkenin geleceği için önemli olduğu görüşünü ortaya koydu.

Haravgi ise CTP eski milletvekili Okan Dağlı’nın Maraş için “ortak vatanın ortak kenti” tanımını yaparak Mavroyannis’in sandıktan zaferle çıkması dileğinde bulunduğunu yazdı.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022, 02:24