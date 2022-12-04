Çanlar çalıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik polisi dün Akyar Giriş Kapısında gerçekleştirdiği ‘Kapı’ operasyonu sonucunda bir kilo 104 gram uyuşturucu ele geçirdi. Sınır kapısından KKTC’ye geçmeye çalışan Ahmet Selek’in arabası ve ikametgâhında ele geçirilen uyuşturucuya el konuldu.

Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre; son bir ay içinde ele geçirilen uyuşturucu miktarı 4 kilo 820 kiloya ulaştı. Hintkenevirinin yanı sıra çeşitli miktarlarda kokain ve hap ele geçiren polisin mahkemeye sevk ettiği uyuşturucu davalarının sayısındaki artış ürkütüyor.

İhbar üzerine harekete geçildi

Gazimağusa’da, Akyar Sınır Kapısı’nda, başarılı bir operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kapı Operasyonu kapsamında tutuklanan Ahmet Selek dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 2 Aralık 2022 tarihinde, zanlının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne giderek, KKTC’ye uyuşturucu ithal edeceğinin belirlendiğini ve aynı gün Akyar Giriş Kapısı’ndan giriş yaparken durdurularak alıkonduğunu anlattı.

Araçta yapılan arama sonucu bir kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan polis, zanlının evinde de 4 gram hintkeneviri bulunduğunu bildirdi.

Organize iş önlendi

Zanlıdan elde edilen sorguda, uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan Rum bir şahıstan alarak, KKTC’de bazı kişilere teslim etmek üzere ithal ettiğinin belirlendiğini belirten polis, mesele kapsamında aranmakta olan kişilerin de olduğuna dikkat çekti ve soruşturma maksatlı mahkemedn süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Umut İnan, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Büyük operasyonlar yüklü miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi

Akyar Giriş Kapısında ele geçirilen bir kilo 100 gram hintkeneviriyle son 36 günde ele geçirilen uyuşturucu miktarı 5 kiloya yanaştı.

Narkotik ekiplerinin 26 Ekim-2 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği büyük operasyonlar ve ele geçirilen uyuşturucu miktarı şöyle:

Makas Operasyonu

Narkotik ekiplerinin 17 Kasım 2022 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde, gerçekleştirdiği operasyonda

430 gram ağırlığında hintkeneviri 10 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

Halka Operasyonu

Polisin18 Kasım 2022 tarihinde, Girne’de gerçekleştirdiği Halka Operasyonunda 10 gram kokain,91 gram ağırlığında hintkeneviri, 21 hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Pars Operasyonu

Alayköy’de, 11 Kasım 2022 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Pars Operasyonu’nunda1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Sahil Operasyonu

Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve KaçakçılığıÖnleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından 6 Kasım’da gerçekleştirilen Sahil Operasyonu’nda da 110 gram ağırlığında eroin ve 70 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Çıkmaz Sokak Operasyonu

Gazimağusa’da 28 Ekim 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Çıkmaz Sokak Operasyonu’nda ise 1 kilo 10 gram ağırlığında hintkeneviri ve 30 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Yamaç Operasyonu

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim 2022 tarihinde

gerçekleştirilen “Yamaç Operasyonu” kapsamında bir kilo uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.