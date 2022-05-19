Herkes sinir küpü

Güney Kıbrıs’ta dün küçükbaş hayvan besicilerinin eylemi nedeniyle hareketli saatler yaşandı.

Süt fiyatları ve hellimle ilgili sorunlar nedeniyle eylem yapan hayvan yetiştiricileri, aileleriyle birlikte soluğu Rum Başkanlık Sarayı önünde aldı.

Hayvan üreticilerinden oluşan öfkeli kalabalık dün saat 11.30’da Saray’ın önünde toplandı.

Hellim üretiminde Menşe Korumalı Ürün (PDO) tüzüğünün derhal uygulanmasını talep eden ve taşıdıkları dövizlerle tepkilerini ortaya koyan küçükbaş hayvan besicileri, Saray girişine koydukları samanları ateş verdi.

Üreticilerden bazıları yayıklardan bazıları da tankerlerden hortumla Saray’ın önüne süt döktü. Saray’ın çevresinde ve önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekipleri eylemcilerin yaktığı samanları söndürdü, polis de üreticilerin Saray’a girme teşebbüsünü engelledi.

Hayvancı zor durumda

Eylemde talep ve sorunlarını dile getiren protestocular, yem fiyatlarının yüzde 115 arttığını ancak süte zam yapılmadığını ifade etti.

Eylemciler, akaryakıt, elektrik, gübre ve tüm girdi maliyetlerinde büyük artışlar olduğunu, hayvancılığın bitme noktasına geldiğini dile getirdi.

Eylemciler, PDO özelliklerine sahip Hellim üretiminin geciktirildiğini, haksız gecikmenin yanı sıra, üretimde yasadışı süt tozu kullanımıyla ilgili kontrollerin de yapılmadığını savundu.

Başkanlık ofisi müdürü destek sözü verdi

Saray’ın önünde toplanan eylemciler Rum lideri Nikos Anastasiadis’le görüşmek için çağrı yaparken, Başkanlık Ofisi Müdürü Andreas Losif dışarı çıkıp göstericilerle konuştu. Losif, hellim ile ilgili yaşanan sorunun kısa sürede çözüleceğini söyledi ve üreticinden sabırlı olmasını diledi.

Losif, ay sonuna kadar küçükbaş hayvan üreticilerine toplam 5 milyon Euro, diğer hayvancılık sektörlerine ise 3 milyon Euro dağıtılacağını açıkladı. Losif, Tarım Bakanının Brüksel'deki AB Bakanları toplantısında hayvan yetiştiricileri için ek yardım isteyeceğini de belirtti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022, 10:40