Bu kaçıncı

Ömer KADİROĞLU

Sık sık yangınların yaşandığı Güngör Çöplüğü dün yine alev aldı. Çöplükten çıkan zehirli dumanlar Lefkoşa’ya kadar ulaştı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına itfaiyenin yanı sıra Değirmenlik Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Yangın sonucu 160 metrekarelik alandaki çöpler yandı. Sadece evsel atıkların toplanması amacıyla tasarlanan ve 2012 yılında hizmete giren Güngör Çöplüğü’nün kısa sürede dolduğu belirtilirken, bu durumun yangınlara davetiye çıkardığı ifade ediliyor.

Zehirli dumanlar etrafa yayıldı

Güngör Çöplüğü’nde dün saat 12.40 sıralarında yangın çıktı. Çöplükte yanan alan içerisinde bulunan bazı materyaller zaman zaman patlamalara neden oldu. Yangın nedeniyle zehirli dumanlar çevreyi kapladı. Duman Lefkoşa’dan da görülürken, itfaiyenin yanı sıra Değirmenlik Belediyesi ekipleri alevleri söndürdü. Yangın sonucu yaklaşık 160 metrekarelik alandaki çöpler yandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Güngör Çöplüğü’ndeki sorunlar

Katı Atık Master Planı çerçevesinde 2012 yılında hizmete giren Güngör Katı Atık Tesisi, sadece evsel atıkların toplanması amacıyla tasarlandı. Ancak Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’ne tüm atıkların depolanması tesisin kapasitesini kısa sürede doldurdu. Tesis doğru yönetilmediği için 10 yılda dolması öngörülen birinci hücre 6 yılda dolarken, ikinci hücre 2018 yılında devreye alındı. İkinci hücrenin ise 2030 yılına kadar çöp depolamasına hizmet edeceği öngörüldü, ancak atık miktarının günden güne arttığı, yeşil ve moloz atıklar için belediyelere yeni bir yer gösterilmemesi durumunda ikinci hücrenin de yakın bir zamanda dolacağı belirtiliyor. Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’ne 28 belediyeden 14’ü çöplerini götürürken, nedeni bilinmeyen birçok yangın meydana geliyor.