İkisi de kusurlu

Ömer KADİROĞLU

Girne-Lapta çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Kaza dikkatsiz kamyon sürücüsünün sağ şeride geçerek, aşırı süratli seyreden Ömer Suiçmez yönetimindeki JS166 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün saat 12.30 sıralarında Girne-Lapta çevre yolunda meydana geldi. Çift şeritli yolun solunda HG 652 plakalı kamyon araçla seyreden Ramazan Yıldırımlar, dikkatsiz bir şekilde sağ şeride geçti. Yıldırımlar, sağ şeritte aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Ömer Suiçmez yönetimindeki JS166 plakalı aracın önünü tıkadı. Önünü tıkanan araç önce orta refüjdeki aydınlatma direğine ardından yola tekrar girerek çelik bariyerlere çaptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, JS 166 plakalı araçta 50 bin, çelik bariyerlerde 7 bin TL hasar oluştu.