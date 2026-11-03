Yol haritasını açıkladı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, seçim manifestosunu açıklayarak dijital devlet, yolsuzlukla mücadele, sağlık, eğitim, ekonomi ve güvenlik alanlarında hayata geçirmeyi hedefledikleri politikaları kamuoyuyla paylaştı.

Özersay, kamuda şeffaflığın artırılmasından hayat pahalılığıyla mücadeleye, sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasından eğitimde kaliteye kadar birçok konuda adım atacaklarını söyledi.

Halkın Partisi (HP), “Yeni Dönemin Yol Haritası” başlığıyla Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlediği basın toplantısında seçim manifestosunu açıkladı. HP Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekili adaylarının da katıldığı toplantıda, yeni dönemde öncelik verecekleri politikaları altı ana başlık altında sıraladı.

Dijital devlet ve şeffaf kamu yönetimi

Özersay, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek, e-Devlet sisteminin etkin şekilde hayata geçirileceğini söyledi. Kamu kurumları arasında veri paylaşımının sağlanacağını, tapu, askerlik, diploma ve diğer resmi belgelere çevrim içi erişim imkânı getirileceğini kaydeden Özersay, bu sayede işlemlerin daha hızlı ve düşük maliyetli yapılacağını ifade etti.

E-fatura uygulamasının zorunlu hale getirileceğini belirten Özersay, elektronik belge sistemleriyle vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele edileceğini söyledi.

Yolsuzlukla mücadelede ise cezalandırmanın yanı sıra önleyici denetimin önemine dikkat çeken Özersay, kamusal işlemlerin şeffaf hale getirileceğini ve kamuya ait taşınmazların kiralanması gibi işlemlerin oluşturulacak şeffaflık portalında yayımlanmasının zorunlu olacağını açıkladı.

Özersay, dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği önergesi sunacaklarını da belirterek, dokunulmazlıkların kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Sağlıkta sistem değişikliği ve Genel Sağlık Sigortası

Sağlık alanındaki politikalarını da açıklayan Özersay, önemli olanın yeni binalar yapmak değil, işleyen bir sağlık sistemi kurmak olduğunu söyledi.

Ülkeye özgü Genel Sağlık Sigortası sistemini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Özersay, vatandaşların devlet hastanelerinin yanı sıra belirli kriterleri karşılayan özel hastane ve kliniklerden de hizmet alabilmesinin önünü açacaklarını kaydetti.

Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması, ilaç eksikliklerinin giderilmesi, dijital ilaç takip sistemi ve e-reçete uygulamasının hayata geçirilmesi de planlanan adımlar arasında yer aldı.

Eğitimde kalite, özel okul ücretlerine düzenleme

Eğitim alanında devlet okullarının kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Özersay, müfredatın güncelleneceğini ve derslerde yapay zekâ kullanımına ağırlık verileceğini söyledi.

Öğrencilere yapay zekâ aracılığıyla elde ettikleri bilgilerin doğruluğunu sorgulama, etik kuralları değerlendirme ve hukuki sorumluluk bilinci kazandırılacağını belirten Özersay, özel okul ücretlerindeki artışlara da düzenleme getireceklerini kaydetti.

Ekonomi politikası

Ekonomiye ilişkin hedeflerini de paylaşan Özersay, hedef enflasyon politikasına geçeceklerini açıkladı. Kamu harcamaları, maaş politikaları ve ücret düzenlemelerinin belirlenen hedef enflasyon çerçevesinde şekillendirileceğini söyledi.

Hayat pahalılığı ödemelerinden ziyade halkın alım gücünü korumaya odaklanacaklarını belirten Özersay, temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin sıfırlanacağını, ithalat süreçlerinin kolaylaştırılacağını ve tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin düşürüleceğini kaydetti.

Vergi oranlarını artırmak yerine vergi mükellefi sayısını artırarak vergiyi tabana yaymayı hedeflediklerini ifade eden Özersay, kamu gelirlerini artırıp giderleri azaltacak tedbirler alacaklarını söyledi.

Yükseköğrenim alanında YÖDAK'ın güçlendirileceğini, akademik kalite ve öğrenci devamlılığının denetleneceğini belirten Özersay, teknoloji yatırımlarını ülkeye çekmek amacıyla teknoloji yatırımları serbest bölgesi kurmayı da hedeflediklerini açıkladı.

Güvenlikte dijital entegrasyon

Özersay, güvenlik alanında da Türkiye Cumhuriyeti ile veri paylaşımının tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ülkeye giriş ve çıkış yapan kişilerin kimlik ve adli sicil bilgilerinin anlık olarak görülebilmesini sağlayacak dijital entegrasyon üzerinde çalışacaklarını belirten Özersay, Polis Teşkilatı Yasası'nın yenilenmesi ve yapay zekâ destekli dijital sistemlerin güvenlik alanında kullanılmasının da planları arasında bulunduğunu kaydetti.