Hafızalara kazındı

Türk rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, 31 Ekim Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Hotel Casino’da sahne alarak müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir konser yaşattı. Sevilen sanatçı, güçlü yorumu, etkileyici sahne performansı ve enerjisiyle gece boyunca konuklara müzik dolu saatler sundu.

Merit Lefkoşa Hotel Casino’da gerçekleşen konserde Kıraç, müzik kariyeri boyunca geniş kitlelerin beğenisini kazanan sevilen eserlerini seslendirdi. Sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte hareketlenen gecede, konuklar şarkılara eşlik ederek konserin coşkusuna ortak oldu.

Repertuvarında hafızalara kazınan eserlere de yer veren Kıraç, özellikle “Endamın Yeter” ve “Kan ve Gül” şarkılarıyla büyük alkış aldı. Dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği eserler, salonda keyifli ve duygusal anlar yaşattı.

Sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu güçlü iletişimle beğeni toplayan sanatçı, performansıyla konuklardan tam not aldı. Müzik ve eğlencenin bir araya geldiği gece, Merit Lefkoşa Hotel Casino’da yaşanan coşkulu anlarla sona erdi.