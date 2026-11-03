Vizyonunu anlattı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 6 Aralık seçimleri öncesinde sendikalar, öğretmen temsilcileri ve esnafla bir araya gelerek partisinin ekonomi, enerji, çalışma yaşamı ve eğitim politikalarını anlattı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nı (EL-SEN) ziyaretinde konuşan Çeler, enerji, su ve iletişim gibi stratejik alanların devlet kontrolünde kalmasının partinin temel ilkeleri arasında olduğunu söyledi.

Enerji politikalarının geçmişte gerçekleştirilen çalıştaylar ve uzman komitelerinin çalışmalarıyla hazırlandığını belirten Çeler, altyapının yenilenmesi, sistemin güçlendirilmesi ve kısa, orta ve uzun vadeli yatırımların planlanmasına yönelik programlarının hazır olduğunu ifade etti.

Çeler, TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı ve sendika yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmede ise çalışma yaşamındaki sorunları ve sendikal hakları ele aldı.

Yaklaşık 500 öğretmenin kıdem sorunu gündemde

TDP Genel Başkanı Çeler, özel okullarda görev yaptıktan sonra kamuya geçen öğretmenlerin temsilcileriyle de bir araya geldi.

Yaklaşık 500 öğretmeni ilgilendiren görüşmede, özel okullarda geçirilen hizmet sürelerinin kamuya geçişte kıdem hesaplamasına dahil edilmemesi nedeniyle yaşanan hak kayıpları ele alındı.

Güzelyurt esnafına destek sözü

Çeler ve beraberindeki heyet, Güzelyurt'ta gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretlerinde de ekonomik sorunları ve işletmelerin taleplerini dinledi.

Artan maliyetler, düşen alım gücü ve daralan piyasanın küçük esnaf üzerindeki etkilerine dikkat çeken Çeler, küçük işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını, yerli üretimi hedefli teşviklerle destekleyeceklerini söyledi.

Vergi adaletinin ekonomi politikalarının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Çeler, küçük esnafın vergi yükünün hafifletileceğini, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edileceğini ve adil rekabet ortamının oluşturulacağını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026, 10:01