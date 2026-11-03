Birlik mesajı verdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), milletvekili adayları Girne’de düzenlenen tanışma ve seçim bildirgesi seminer toplantısında bir araya geldi.

Girne Colony Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda, milletvekili adayları bir araya gelirken, seçim bildirgesi değerlendirilerek, seçim sürecinde izlenecek yol haritası ele alındı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Lefkoşa’da yaşanan durumu “Kendi kendimize ciddi bir darbe yedik” sözleriyle değerlendirirken, yaşananların ardından parti içinde birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Arıklı, kırgınlıkların ve dargınlıkların geride bırakılması gerektiğini belirterek, “Önümüze bakalım. Hep birlikte güçlerimizi birleştirelim” mesajı verdi.

Toplantıda ayrıca seçim kampanyasının saha çalışmaları, üye ziyaretleri ve YDP’nin seçim bildirgesinde yer alan ekonomi, kamu reformu, özel sektörde sendikalaşma, sosyal politikalar, konut ve enerji başlıkları ele alındı.

Toplantının ardından adaylar ve parti yetkilileri akşam yemeğinde bir araya geldi.

