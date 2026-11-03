Yeniden Doğuş Partisi (YDP), milletvekili adayları Girne’de düzenlenen tanışma ve seçim bildirgesi seminer toplantısında bir araya geldi.
Girne Colony Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda, milletvekili adayları bir araya gelirken, seçim bildirgesi değerlendirilerek, seçim sürecinde izlenecek yol haritası ele alındı.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Lefkoşa’da yaşanan durumu “Kendi kendimize ciddi bir darbe yedik” sözleriyle değerlendirirken, yaşananların ardından parti içinde birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti.
Arıklı, kırgınlıkların ve dargınlıkların geride bırakılması gerektiğini belirterek, “Önümüze bakalım. Hep birlikte güçlerimizi birleştirelim” mesajı verdi.
Toplantıda ayrıca seçim kampanyasının saha çalışmaları, üye ziyaretleri ve YDP’nin seçim bildirgesinde yer alan ekonomi, kamu reformu, özel sektörde sendikalaşma, sosyal politikalar, konut ve enerji başlıkları ele alındı.
Toplantının ardından adaylar ve parti yetkilileri akşam yemeğinde bir araya geldi.
Birlik mesajı verdi
Girne’de YDP adaylarıyla bir araya gelen Arıklı, kırgınlıkların ve dargınlıkların geride bırakılması gerektiğini belirtti
Yeniden Doğuş Partisi (YDP), milletvekili adayları Girne’de düzenlenen tanışma ve seçim bildirgesi seminer toplantısında bir araya geldi.
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YORUMLAR
Lefkoşalı - 3 saat Önce
24 Mayıs 2021 ÖZGÜR GAZETE
Kıb-Tek in YDP'li yönetim kurulu üyesi ÖMER ÇETE ve YDP'li başkan TURAN BÜYÜKYILMAZ'ın,ihalesiz ve keyfi olarak Tüfekçi Ltd'e alt yapı işlerini verdiği ortaya çıktıktan sonra geriye dönük teklif almaya başladı..
ÇETE PANİKLEDİ
Usulsüzlüğü usülsüzlükle kapatacak.
GERİYE DÖNÜK TEKLİF ALIYOR
İhaleye çıkmadan ve hiçbir gerekçe olmadan, gaz tribünlerinin altyapı işini Tüfekçi Ltd'ye veren Çete, durumu temize çıkarmak için firmalardan geriye dönük teklif aldı.
KEŞİF BİLE YAPILMAMIŞ
Çete aldığı teklifleri, YK toplantısında gündeme getirdi. İşin Tüfekçi Ltd'ye verildiğinden haberi olmayan diğer üyeler, keşif bedelini sorunca işler karıştı.
BİRİM FİYATI OLMAYAN İŞE TEKLİF
Çete firmalardan, birim fiyatı üzerinden teklif aldı almasına ama kaç birim iş yapılacağı bile belli değil. Çünkü keşif yapılmadı.
GERİYE DÖNÜK KEŞİF
Bu usulsüzlüğünde formülünü kendince bulan Çete, ilgili personele keşif yapması ve bedelin belirlenmesi için görev verdi. Asıl komedi ise Tüfekçi'nin hali hazırda işi yapıyor oluşu.
Müstafi YDP'li - 3 saat Önce
San oy değil yarrak var a be hırsız,a be sahtekar a bre katil,a bre am ağızlı Çarıklı..Bu kadar vukuatına bu kadar halkın lanetine rağmen yeniden bu kürsüye çıkmak ayarını ve karakterini gösterir..Onlarca insanın üstündeki beddualardan nasıl arınacağının hesabını da yapamıyorsun pis katil..Senin Allah bin belanı versin geberesice pislik..Yargılanacaksın kurtuluşun yok a bre esfel-i safilin...
Lefkoşa bölgesindeki 1,2,3 ve 4. sıradaki adaylar istenmeyen şahış ve vukuatlı..Utansalar bu adamları listeye bile koymazlardı ama mamma hırsı,hırsızlık,rüşvet hırsı bunların gözünü döndürmüş..Bertan Zaroğlu denen fellah zaten malum olan kişi,Enver Öztürk deseniz zamanında bakan yapılmış üç ay sonra azledildi,Arıklı deseniz hala daha bir hayli pislikten gündemde,Ömer Çete deseniz bir dönem Kıbtek te yönetim kurulundaydı ; Turan Büyükyılmazla beraber bir sürü usulsüz işlerle gündem olmuşlardı ve daha neler neler..Ve bu adamlar yeniden halkın karşısına çıkıyorlar..Ne utanmaları var ne arlanmaları..