Herkes seferber oldu

Ömer KADİROĞLU

Dikmen- Taşkent arasındaki dağlık arazide dün öğle sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın bölgede paniğe neden oldu. Yangına itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Dikmen Belediyesi ve askerler müdahalede bulundu. Yangını söndürmek için iş araçları ve su tankerleri de kullanıldı.

Makilik alan yandı

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dağlık arazide dün saat 11.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucunda, 5 dönümlük arazi içerisindeki makilik alan ve kuru otların yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, yangının polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.