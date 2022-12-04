‘Lefkoşa’yı inşa edeceğiz’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı.

Mesajında; “Bu dünya sadece sağlıklı bireylerin yaşadığı dünya değildir” ifadelerini kullanan Gardiyanoğlu, bu sebeple, şehirlerde, tüm engellerin ortadan kaldırılması için büyük çabalar sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gardiyanoğlu, “Bizler, hizmetlerimizi hiçbir ayrım gözetmeden, herkesin yaşayabileceği Lefkoşa’yı inşa etmeye geliyoruz. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle, engelli kardeşlerimizle empati kurmamızı sağlayan bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı tüm engelleri kaldırmaya davet ediyorum. Tüm engellilerimize; aileleri ve sevdikleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya temenni ediyorum” dedi.

Öte yandan Gardiyanoğlu, Lefkoşa’da sosyalleşme alanı olmadığına işaret ederek, “Hamitköy Doğa Parkı’nı inşa edeceğiz” dedi.

Lefkoşa’da büyüyen, aile ve iş hayatı kuran biri olarak, apartmanlaşan Lefkoşa’da sosyalleşecek alanların olmadığına dikkat çeken Gardiyanoğlu, “işgal altında” olan yeşil alanlar olduğunu ve Hamitköy Gölet Bölgesi’nde bisiklet yürüyüş yolları kafeleri doğa izleme noktalarıyla tamamlayacakları ciddi bir projeleri olduğunu kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022, 02:20