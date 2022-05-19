Gece ‘Tampon’ Sabah ‘Tepe’

Hüseyin ÇİÇEK

Polisin Gazimağusa’da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 6 kiloya yakın uyuşturucu, 2 adet tabanca ve çok sayıda canlı mermi ele geçirildi. Önceki akşam ‘Tampon’ operasyonu adıyla Büyük Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışından konteynırla gelen yedek parçalar içerisinde, 5 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi.

İfadeler doğrultusunda dün sabahın erken saatlerinde bu kez ‘Tepe’ operasyonu gerçekleştiren polis uyuşturucu, silah, mermi ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında Sefai Sürer, Hakan Yeni, Hüseyin Koç, Ahmet Gökhan Yazgı, Mahmut Mavideniz ve Abdurrahman Davulcular tutuklandı.

2 ayrı operasyon

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Tampon ve Tepe isimli 2 ayrı operasyonda 5 buçuk kilodan fazla uyuşturucu madde ile 2 adet tabanca, 20 canlı mermi, 620 adet torpil ele geçirildi, operasyon kapsamında 6 kişi tutuklandı.

Tampon Operasyonu’nda tutuklanan Sefai Sürer, Hakan Yeni ve Hüseyin Koç ile Tepe Operasyonu’nda yakalanan Mahmut Mavideniz ve Abdurrahman Davulcular dün mahkemeye çıkarıldı.

Gümrükçüler fark etti

Mahkemede 5 buçuk kilo uyuşturucunun ele geçirildiği Tampon Operasyonu hakkında bilgi veren polis çavuşu Hasan Selvili, 17 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa’da Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinde, bir konteynırı kontrol eden gümrük memurlarından, yedek parçaların içerisinde şüpheli madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu işletmeye gittiklerini söyledi.

Polis, yedek parçalar içerisinde 5 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Operasyon kapsamında şirket çalışanları Sefai Sürer, Hakan Yeni, Hüseyin Koç ile TIR şoförü Ahmet Gökhan Yazgı’nın gözaltına alındığını aktaran polis, meselenin ciddi olduğunu, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ve soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Tabancalar balistik incelemede

İki adet tabanca ve çok sayıda patlayıcının ele geçirildiği Tepe Operasyonu hakkında mahkemeye bilgi veren polis memuru İbrahim Gökova, 18 Mayıs 2022 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikametgah içerisinde, zanlılar Mahmut Mavideniz ile Abdurrahman Davulcular’ın huzurunda yapılan arama sonucu, 2 adet tabanca ve şarjörü, 20 adet canlı mermi, 82 gram hintkeneviri, 8 gram ve 2 gram kokain türü uyuşturucu maddeler, bir hassas terazi ve patlayıcı madde sınıfına giren 620 adet torpil ele geçirildiğini ve zanlıların gözaltına alındığını açıkladı.

Tabancaların balistik incelemeye gönderildiğini bildiren polis, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin de analize gönderildiğini kaydetti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.