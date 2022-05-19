Doktor kontrol edecek

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili tutuklanan Bilal İçin hakkındaki soruşturma sürüyor.

Silahlı saldırının ardından iş yeri sahibine gönderilen tehdit mesajının atıldığı GSM hattının sahibi olan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı ile ilgili iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi. Tutuklama talebine karşı zanlının avukatı ise müvekkilinin yüzde 80 şizofren hastası olduğunu beyan etti.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli işletmeye 22 Nisan 2022 tarihinde saat 05.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendiğini anımsattı.

Polis, olay günü iş yeri sahibine “Oğlunun dolandırdığı parayı vermiyorsun. Aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkânına değil kafana sıkılacak” içerikli mesaj atıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu mesajın atıldığı GSM hattının zanlının kullanımında bulunduğunu belirlediklerini ifade etti.

Polis, yapılan tespit üzerine zanlının aranan şahıs ilan edildiğini, 9 Mayıs 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tutuklandığını söyledi. Zanlının 10 ve 14 Mayıs tarihlerinde mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, zanlının telefonundaki incelemenin sürdüğünü, görüşme yaptığı numaralar ile ilgili telefon dökümlerinin beklendiğini anlattı. Polis, zanlının mesele ile bağlantısının çıkması kuvvetle muhtemel olduğunu ifade ederek, 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Şizofren hastası

Zanlının avukatı ise müvekkilinin yüzde 80 şizofren hastası olduğunu beyan etti.

Mahkeme, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına ayrıca Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.