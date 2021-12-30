Kutlamalarda dikkatli olalım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yılbaşı etkinliklerinde halkı, hızlı yayılan virüse karşı dikkatli olmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Tatar dün, Girne Özyalçın Aşı Merkezi’ni ziyaret ederek, yılbaşı öncesi sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Rum tarafında yaşanan vaka sayısı artışına işaret ederek, halkı hızlı yayılan virüse karşı yılbaşı etkinliklerinde daha dikkatli olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, aşılanma ve hatırlatma dozlarının yapılması yönünde çalışmaların devam etmesinin önemine de vurgu yaptı.

Yılbaşı öncesi aşı merkezindeki çalışanları ziyaret ederek, 2022 yılının daha iyi olması dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Omicron varyantının ardından dünyada genel anlamda bir iyileşme olacağına yönelik umut olduğunu belirtti.

Tatar, KKTC’de pandemi sürecinin, alınan kararlar ve tedbirler, Türkiye Cumhuriyeti’nin aşı desteği, Acil Durum Hastanesi’nin yapılması, vatandaşların duyarlılığı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sonucunda son iki yıldır iyi yönetildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, halkın gösterdiği duyarlılık ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını kutladı ve 2022 yılının daha hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tahir Yüksel’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, Lefkoşa’nın sevilen bir siması olan Tahir Yüksel’in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak üzere Girne Suat Günsel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastane yetkililerinden, hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Tatar, Tahir Yüksel’e yetkililer vasıtasıyla selam ve sevgilerini ileterek en erken zamanda sağlığına kavuşacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uzun yıllardır tanıdığı Tahir Yüksel’in sağlık durumunun Sağlık Danışmanı aracılığıyla takipçisi olacağını vurguladı.