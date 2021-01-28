Acı haber geldi

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler Eren Elmaz (37) ile Mustafa Arif (59) Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 yaşında bir kız çocuk babası olan Eren Elmaz’ın vefatı, hem Londra’daki Kıbrıs Türk toplumu içinde hem de KKTC’de üzüntü yarattı.

Elmaz’ın Londra’da yaşamını sürdürdüğü, Bilgi Teknolojileri şirketinde çalıştığı, ayrıca amatör olarak futbol oynadığı öğrenildi.

Sağlık sorunu yoktu

Girne Akçiçek Hastanesi doktorlarından Özcan Hüdaverdi’nin akrabası da olan Elmaz’ın hiçbir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

Yeğeninin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Dr. Hüdaverdi, “Hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan yeğenim Eren’i Covid-19 virüs belası nedeniyle kaybettik.

Tüm aileye Allah sabırlar versin. Işıklar içinde uyu yeğenim” sözlerini kullandı.

Mustafa Arif de virüs kurbanı

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk Mustafa Arif de (59) Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzun süredir Londra’da yaşayan Arif’in, hastanede tedavi altında olduğu ve önceki gün hayata veda ettiği bildirildi. Mustafa Arif 1975-1976 sezonlarında Yeni Boğaziçi Doğan Spor kulübünde ve Londra Boğaziçi’nde futbol oynamış ve hizmetlerde bulunmuştu.