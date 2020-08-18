Ben yapmadım

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde dövülerek öldürülen Kennedy Taombabwa Dede cinayetinin baş sanığı olan Nidai Şanlı dün mahkemede ifade verdi. Dede’den bin TL alacağı olduğu gerekçesiyle, Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve Simge Dağdur’u organize ettiği ve cinayetin işlenmesine ön ayak olduğu öne sürülen sanık Şanlı, tüm suçlamaları reddetti, cinayette yer almadığını öne sürdü. Dede’ye hiç vurmadığını ileri süren Şanlı, “Suçu üstüme yıkmaya çalıştılar” iddiasında bulundu.

Olay gününü anlattı

Dede cinayetinin bir numaralı sanığı Nidai Şanlı’nın ifadesi;

“Dede’den bin dolar kadar alacağım vardı. Uzun süre alamayınca paradan vazgeçtim. Olay günü Dede ile tanışmamda aracı olan arkadaşım beni aradı. Dede’nin borcunu ödeyeceğini ve gidip almamı söyledi. Dede’nin evine gittim ancak evde bulamadım. Dede’nin mahallesinde iken Onur Körkurt aradı. Ben de neler olduğunu anlattım. Kısa bir süre sonra da Onur, Ozan ve Zekeriya, bulunduğum yere geldi. Ben kimseyi oraya çağırmadım, kendileri geldi.

Onur bana “Abi madem sen istemiyorsun, Simge ile ayrı bir eve çıkacağım, bırak adamla biz konuşalım parayı ben alayım” dedi.

Zekeriya Kurucu’nun kullanımındaki araç ile Dede’nin kaldığı apartmana gittik. Dede’nin dairesine giderek zile bastık. Dede kapıyı açtıktan sonra agresif hareketler sergiledi, ters konuştu ve Ozan’a saldırdı. Apartmanda Dede’ye kesinlikle vurmadım, kendisine en ufak müdahalem olmadı.

Onur ile Ozan Dede’yi zorla apartmandan dışarı çıkardı. Ben de arkalarından gittim. Onur, Ozan ve Dede arasında bağrışma oldu. Ozan, Dede’yi zorla araca bindirdi. Aracın yanına geri döndük. Simge, Aydan ve Burcu’nun da aracın yanında olduğunu gördüm. Ozan’a, kızları benim aracımla eve götürmesini söyledim ve Zekeriya’nın kullanımındaki araç ile ben Onur ve Dede, gölete doğru gittik. Ozan’ın, arkadan geldiğini gördüm. Gölete geldiğimizde Dede araçtan çıkarak kaçmaya çalıştı. Diğer araç ile gelen Ozan, Dede’yi tuttu. Onur ile birlikte gölete doğru götürdü ve Dede’ye vurmaya başladılar.”

Simge taşla başına vurdu

“Simge de bağırarak aşağıya gölet kenarına doğru indi, ben o sırada sigara içiyordum. Bağrışmalar üzerine gölete indim. Bu sırada Simge, “Sen erkek arkadaşımın ayağını nasıl acıtırsın” diye bağırdı. Daha sonra Simge Dağdur, Dede’nin başına büyük bir taş ile iki kez vurdu.

Dede’nin yanından en son ayrılan Onur ve Simge oldu. Ben ne apartmanda ne de gölette kendisine dokunmadım bile.

Ertesi gün güneye gittim ve haberlerde takip ettiğim kadarı ile tüm suçu üstüme yıkmaya çalıştıklarını gördüm.

Kendimi aklamak, mahkemeye doğruları anlatmak için geri dönerek teslim oldum. Benim cebimde Rum kimliğim ve pasaportum vardı. İstesem İngiltere’ye giderdim ve şu anda hapiste olmazdım. Ancak suçsuz olduğum ve kendimi aklamak için geri döndüm. Kesinlikle Dede’ye tek bir kez bile vurmadım. Vurmuş olsam benimde kıyafetlerimde çamur ve kan lekeleri olurdu. Şok cihazı kullanarak asla elektrik vermedim. Zaten şok cihazının elektrik veren kısmı da bozuktu. O şok cihazını da bana Türkiye’den Onur getirmişti.”

Bugün sorgulanacak

Şahadetini tamamlayan Şanlı, bugünden itibaren diğer sanık avukatları ve Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz tarafından istintaka tabii tutulacak.