Dizilere konu olur

Suna ERDEN

İşlediği suçlardan dolayı ülkeden ihraç edilen Muhammed Tüsün, adada kalan kız arkadaşını Türkiye’ye çekebilmek için müthiş bir senaryo geliştirdi ama başarılı olamadı.

Dizilere konu olacak iddiaya göre; darp suçundan hapis yattıktan sonra geçtiğimiz temmuz ayında ülkeden gönderilen Tüsün, kız arkadaşıyla ayrı düştü.

Zanlı, Lefkoşa’da bir otelde çalışan kız arkadaşının işsiz kalıp Türkiye’ye dönmesi için patronuyla temasa geçti, kovulmasını istedi.

Ancak işveren zanlının istediği gibi kız arkadaşını işten çıkarmadı.

Tüsün, bunun üzerine patronun aracına zarar vermesi için telefonla görüştüğü Atakan Yılmaz ile 5 bin TL para karşılığında anlaşma yaptı.

Olay polise 29 Temmuz 2020 tarihinde bildirilirken, Atakan Yılmaz aranan şahıs ilan edildi.

17 gündür polis tarafından aranan zanlı önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün de mahkemeye çıkarıldı.

Aylardır kaçak

Soruşturmayı yapan polis, Atakan Yılmaz’ın gönüllü ifadesinde Muhammed Tüsün ile böyle bir suçu işlemek için 5 bin TL para karşılığında anlaştığını söyleyip suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını belirtti. Zanlının 4 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal bağı olmayan zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Muhammed Tüsün, 2019 yılı içerisinde Hanedan Gece Kulübü işletmecisi Yılmaz Taşkın'ı ciddi şekilde darp etmiş, bu nedenle 18 ay hapse mahkum edilmişti.