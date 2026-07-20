Desteğimiz sürecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. X hesabından paylaşım yapan Yılmaz, Türkiye'nin Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri kapsamında 52 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin ve varlığının güvence altına alındığını, harekâtla Ada'da kalıcı barış ve istikrarın temellerinin atıldığını belirtti. Yılmaz, mesajında, Anavatan ve Garantör Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek, 1974 yılında şehit olan Mehmetçik ve Mücahitleri rahmetle, gazileri ise şükran ve saygıyla andı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026, 09:38